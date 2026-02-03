В Белгороде после ракетного удара возникли перебои с электричеством и теплом

В Белгороде после ракетного удара зафиксированы сбои в подаче электроэнергии, воды и тепла, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения инфраструктурного объекта привели к отключениям электроэнергии, технической воды и теплоснабжения в отдельных районах города. Из-за отсутствия электричества также перестали работать светофоры.

Ракетный удар повредил инфраструктурный объект в Белгородской области

Глава города уточнил, что до восстановления электроснабжения для обеспечения безопасности дорожного движения на ключевых магистралях дежурят 34 регулировщика ГИБДД.

Он отметил, что в темное время суток дорожная обстановка осложняется из-за неработающих светофоров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская областьВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры