В Белгороде после ракетного удара возникли перебои с электричеством и теплом
В Белгороде после ракетного удара зафиксированы сбои в подаче электроэнергии, воды и тепла, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждения инфраструктурного объекта привели к отключениям электроэнергии, технической воды и теплоснабжения в отдельных районах города. Из-за отсутствия электричества также перестали работать светофоры.
Глава города уточнил, что до восстановления электроснабжения для обеспечения безопасности дорожного движения на ключевых магистралях дежурят 34 регулировщика ГИБДД.
Он отметил, что в темное время суток дорожная обстановка осложняется из-за неработающих светофоров, передает «Радиоточка НСН».
