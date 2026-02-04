В ЦБ РФ объяснили резкий скачок цен в январе
Повышение НДС до 22% оказало меньший эффект на декабрьские цены, но вызвало резкий скачок в январе 2026 года, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Центробанка России.
Производители товаров и торговцы в преддверии увеличения налоговой нагрузки предпочитали удерживать уровень цен, стремясь минимизировать остатки на складах перед началом нового налогового периода. Эксперты отмечают, что подобная стратегия отличается от ситуации 2019 года, когда налоговая нагрузка была сразу отражена в цене продукции, вызывая всплеск инфляции ещё до конца года. Такая разница привела к заметному снижению индекса потребительских цен в декабре 2025 года и резкому росту в первый месяц 2026 года.
Отмечается, что подобные колебания влияют на точность оценки уровня инфляции и требуют более тщательного анализа среднемесячных значений ценовых индексов. Специалисты рекомендуют ориентироваться на трехмесячный показатель прироста цен, что позволит избежать искажений статистики.
Потребительские цены в России за период с 1 по 12 января 2026 года выросли на 1,26%, следует из оценки Росстата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
