Россиянам разрешили временно регистрироваться в апартаментах

Постановление гласит, что граждане вправе временно прописываться в апартаментах, соответствующих условиям для постоянного проживания. Ранее гражданка Виктория Пиунова столкнулась с отказом при попытке временной регистрации своей семьи в апартаментах гостиничного типа в Санкт-Петербурге, принадлежащих её родственникам. Суд счёл такую практику ущемляющей конституционные права и рекомендовал федеральному законодательству пересмотреть нормы регистрации.

До внесения изменений, временное пребывание в нежилых объектах недвижимости разрешено оформлять по правилам прописки в обычных квартирах. Однако оформление свидетельства возможно лишь при наличии статуса помещений как гостиничных комплексов.

Апартаменты отличаются низкой стоимостью относительно традиционного жилья, что делает их привлекательным вариантом для покупки недвижимости. Но важно учитывать нюансы оформления документов и необходимость соблюдения юридических требований.

Ранее стало известно, что московские подвалы превращают в апартаменты за 4 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

