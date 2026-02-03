«Удалёнка и подушка»: Почему россиян стали «выгонять» в отпуск
Работодатели вынуждены заставлять сотрудников уходить в отпуск, особенно тех, кто работает удаленно, так как люди копят неиспользованные отпуска, сказал НСН Александр Ветерков.
Отказываются от отпусков до 25% работающих россиян, работодатели вынуждены заставлять их отдыхать, чтобы не нарушать трудовое право. Вместе с тем никаких санкций для таких работодателей не предусмотрено. Об этом НСН заявил замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Работодатель имеет право отправить сотрудника в отпуск против его воли, у него есть возможность надавить на работника, который бесконечно откладывает отпуск, заявила в беседе с порталом Lenta.ru директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Ветерков отметил, что накапливают отпуска примерно четверть сотрудников.
«Так работают до 25% россиян. У них есть неиспользованные отпуска либо они не хотели бы идти в отпуск в этом году. Они хотят работать и получать за этот период доход, накапливая “подушку безопасности”, потому что неиспользованные отпуска к моменту увольнения оплачивают как средний заработок», — сказал Ветерков.
Впрочем, работодателям, у которых трудятся такие работники, штрафы не грозят, добавил собеседник НСН.
«Есть такое понятие, как график отпусков, который составляется на год. Работодатель обязан отправить сотрудника в отпуск. Трудовым законодательством не предполагается, что отпуска могут накапливаться. За последние два-три года количество сотрудников, в том числе тех, которые трудятся удаленно либо в гибридном формате, стали чаще не уходить в отпуска. В частности, они используют рабочее время для решения домашних вопросов, когда трудятся на "удаленке", и потребность в отпусках сократилась, а количество отпусков у предприятия начало накапливаться. За последний год с этим столкнулось большое количество компаний, больше, чем в предыдущие годы, и работодатели перестали в этом вопросе идти навстречу сотрудникам. Они просто настаивают на том, чтобы человек отгулял то, что ему положено. При этом прямых штрафных санкций против работодателей, у которых сотрудники накапливают отпуска, нет. Раскошелиться придется лишь в случае жалобы сотрудника на то, что ему не предоставили законный отпуск», — отметил он.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил, что уезжать из офиса прямиком в отпуск и на экскурсии вредно для психики, необходим «спокойный» период. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший из Эквадора в Россию
- Белый дом: Трамп не удивился сообщениям о ночных ударах России по Украине
- В Белгороде после ракетного удара возникли перебои с электричеством и теплом
- «Удалёнка и подушка»: Почему россиян стали «выгонять» в отпуск
- Сын пропавшей в тайге Усольцевой сомневается, что семья погибла
- СМИ: Сын Каддафи мог погибнуть в столкновении к югу от Триполи
- Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в среду
- Карлсен уступил российскому гроссмейстеру на онлайн-турнире
- Опрос ВЦИОМ показал масштаб неоплаченных переработок в России
- Кинолог объяснил, как уберечь питомцев от попадания к живодерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru