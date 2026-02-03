Отказываются от отпусков до 25% работающих россиян, работодатели вынуждены заставлять их отдыхать, чтобы не нарушать трудовое право. Вместе с тем никаких санкций для таких работодателей не предусмотрено. Об этом НСН заявил замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Работодатель имеет право отправить сотрудника в отпуск против его воли, у него есть возможность надавить на работника, который бесконечно откладывает отпуск, заявила в беседе с порталом Lenta.ru директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Ветерков отметил, что накапливают отпуска примерно четверть сотрудников.

«Так работают до 25% россиян. У них есть неиспользованные отпуска либо они не хотели бы идти в отпуск в этом году. Они хотят работать и получать за этот период доход, накапливая “подушку безопасности”, потому что неиспользованные отпуска к моменту увольнения оплачивают как средний заработок», — сказал Ветерков.