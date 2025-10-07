В Ленинградской области от отравления поддельным алкоголем погибли 45 человек
Число погибших после употребления алкоголя с содержанием метилового спирта в Ленинградской области возросло до 45. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Ранее сообщалось о 41 погибшем, напоминает RT.
Как отметили в СК, правоохранители продолжают расследовать уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
«Задержаны еще двое подозреваемых, местонахождение которых установлено на территории... Москвы, из числа руководства и бенефициаров коммерческой организации, осуществлявшей хранение в Тосненском районе изъятой из оборота спиртосодержащей продукции», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в рамках дела о распространении суррогатного алкоголя были задержаны 14 человек. Произошедшее прокомментировали в Кремле, назвав гибель людей от суррогатного спиртного из ряда вон выходящим случаем.
