СМИ: В подмосковном рехабе пытали и избивали подростков
Подробности жестокого преступления вскрылись в Подмосковье, сообщает «РЕН ТВ».
В городе Дедовске под прикрытием рехаба несколько месяцев подвергали пыткам и изощренному насилию 24 ребенка. Мужчина, подозреваемый в организации этого учреждения, арестован. Преступники, выдававшие себя за благотворителей, заключали договоры с родителями, а затем издевались над несовершеннолетними.
Одного из воспитанников, 16-летнего Романа, удалось спасти: после жестоких избиений у него отказали почки, и сейчас он находится в коме. Его госпитализация и стала поводом для штурма центра силами ОМОНа и полиции. Как выяснилось, «воспитание» строилось на систематических истязаниях.
Детей заставляли бессмысленно переписывать одну и ту же фразу тысячи раз, изнуряли физическим трудом и избивали за малейшую провинность. При этом жертвам внушали, что их собственные родители в курсе происходящего и поддерживают такие методы. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства этого преступления.
Ранее в Подмосковье десятки человек держали в заложниках в рехабе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
