Туркменские авиалинии приостановили полеты в Москву на месяц

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву на месяц, с 30 декабря до 31 января. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В заявлении авиаперевозчика уточняется, что все рейсы по маршруту Ашхабад-Москва в указанный период отменены. Все пассажиры могут полностью вернуть денежные средства.

Перевозчик Qazaq Air приостановил полеты в Екатеринбург

Ранее стало известно, что «Азербайджанские авиалинии» приостановят выполнения рейсов в 10 городов России на фоне авиакатастрофы самолета Embraer 190 в казахстанском городе Актау, который выполнял рейс по маршруту Грозный-Махачкала, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:ТуркменияСамолеты

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