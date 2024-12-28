Туркменские авиалинии приостановили полеты в Москву на месяц

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву на месяц, с 30 декабря до 31 января. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В заявлении авиаперевозчика уточняется, что все рейсы по маршруту Ашхабад-Москва в указанный период отменены. Все пассажиры могут полностью вернуть денежные средства.