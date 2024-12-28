Туркменские авиалинии приостановили полеты в Москву на месяц
Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву на месяц, с 30 декабря до 31 января. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
В заявлении авиаперевозчика уточняется, что все рейсы по маршруту Ашхабад-Москва в указанный период отменены. Все пассажиры могут полностью вернуть денежные средства.
Ранее стало известно, что «Азербайджанские авиалинии» приостановят выполнения рейсов в 10 городов России на фоне авиакатастрофы самолета Embraer 190 в казахстанском городе Актау, который выполнял рейс по маршруту Грозный-Махачкала, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru