«Азербайджанские авиалинии» назвали причину крушения самолета около Актау
Причиной крушения самолёта Embraer 190 близ Актау стали внешние физические и технические помехи. Об этом заявили в авиакомпании «Азербайджанские авиалинии».
В сообщении отмечается, что об этом говорят «предварительные результаты расследования крушения».
Также в «Азербайджанских авиалиниях» напомнили, что было принято решение с 28 декабря 2024 года приостановить выполнение полётов в 10 российских городов. Это Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкала.
Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что правоохранительные органы Азербайджана и России будут допущены к расследованию авиакатастрофы лайнера «Азербайджанских авиалиний», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru