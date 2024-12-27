«Азербайджанские авиалинии» назвали причину крушения самолета около Актау

В сообщении отмечается, что об этом говорят «предварительные результаты расследования крушения».

Также в «Азербайджанских авиалиниях» напомнили, что было принято решение с 28 декабря 2024 года приостановить выполнение полётов в 10 российских городов. Это Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкала.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что правоохранительные органы Азербайджана и России будут допущены к расследованию авиакатастрофы лайнера «Азербайджанских авиалиний», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

