Количество погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62
29 декабря 202407:01
Количество погибших при крушении авиалайнера компании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее достигло 62, сообщает «Рёнхап».
Авиакатастрофа с Boeing 737-800 произошла около 9:07 утра по местному времени. Самолет вылетел из Бангкока (Таиланд) в Муан и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.
На борту находились 181 человек, включая шесть членов экипажа. Удалось спасти двух пассажиров.
Россиян на разбившемся самолете не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru