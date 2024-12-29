Количество погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62

Авиакатастрофа с Boeing 737-800 произошла около 9:07 утра по местному времени. Самолет вылетел из Бангкока (Таиланд) в Муан и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.

На борту находились 181 человек, включая шесть членов экипажа. Удалось спасти двух пассажиров.

Россиян на разбившемся самолете не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

