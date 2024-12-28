Путин извинился перед Алиевым за крушение пассажирского самолета AZAL

Крушение пассажирского самолета AZAL обсудил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле.

Президент Азербайджана объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау

Президент России принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших.

Президент РФ отметил, что разбившийся азербайджанский самолет неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, и российские средства ПВО отражали эти нападения.

Ранее в авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 близ Актау стали внешние физические и технические помехи. В сообщении отмечается, что об этом говорят предварительные результаты расследования крушения, передает «Радиоточка НСН».

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