В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау
Россия глубоко соболезнует близким погибших в результате крушения самолета рейса Баку-Грозный в казахстанском Актау. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких... Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с ЧП.
Ранее летевший из Баку самолет с 67 пассажирами и пятью членами экипажа разбился в Казахстане, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После ЧП выжили 28 человек, их доставили в больницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru