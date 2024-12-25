В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Россия глубоко соболезнует близким погибших в результате крушения самолета рейса Баку-Грозный в казахстанском Актау. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких... Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с ЧП.

Ранее летевший из Баку самолет с 67 пассажирами и пятью членами экипажа разбился в Казахстане, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После ЧП выжили 28 человек, их доставили в больницу.

