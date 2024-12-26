На месте крушения самолета близ Актау обнаружены два бортовых самописца

На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау обнаружили два бортовых самописца, сообщает транспортный прокурор Магнистауской области Казахстана.

В Казахстане назвали спекуляциями сообщения об обстреле самолета в Актау

По словам главы Минтранса республики, экипаж не мог устойчиво держать курс и высоту из-за отказа ряда систем управления судном. Перед падением в Казахстане экипаж самолета предпринял две попытки посадить авиасудно в аэропорту Актау.

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что у Казахстана сейчас нет своей официальной версии.

Ранее в МЧС Казахстана сообщили об опознании десяти жертв авиакатастрофы в Актау, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС Казахстана
ТЕГИ:КазахстанПострадавшиеПогибшиеСамолетыКрушение Самолета

Горячие новости

Все новости

партнеры