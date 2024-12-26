На месте крушения самолета близ Актау обнаружены два бортовых самописца
На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау обнаружили два бортовых самописца, сообщает транспортный прокурор Магнистауской области Казахстана.
По словам главы Минтранса республики, экипаж не мог устойчиво держать курс и высоту из-за отказа ряда систем управления судном. Перед падением в Казахстане экипаж самолета предпринял две попытки посадить авиасудно в аэропорту Актау.
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что у Казахстана сейчас нет своей официальной версии.
Ранее в МЧС Казахстана сообщили об опознании десяти жертв авиакатастрофы в Актау, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне назвали самые новогодние звуки и песни
- Боец самообороны пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области
- Аэропорты Москвы и Калуги открылись после снятия временных ограничений
- Рогов: Истребитель F-16 ВСУ сбили в Запорожской области
- Россияне назвали необходимое количество денег «на черный день»
- Турция возобновила транзит по Босфору после поломки шедшего в РФ танкера
- Комик Бебуришвили попал в ДТП в Москве
- Житель Петербурга решил взыскать с изменившей ему жены миллион рублей
- На месте крушения самолета близ Актау обнаружены два бортовых самописца
- СМИ: Футболист Джикия стал рекордсменом 2024 года по нарушениям ПДД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru