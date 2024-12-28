Самолет Шарм-эль-Шейх - Москва экстренно сел в Каире из-за инсульта у пассажира

Как сообщили «Интерфаксу» в филиале компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование", россиянин возвращался домой после отдыха на Синайском полуострове вместе с женой и ребенком. У госпитализированного диагностировано кровоизлияние в мозгу.

Случай был признан страховым, несмотря на то, что полис туриста действовал с 17 по 27 декабря. Гражданин проходит курс лечения в каирском госпитале. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», семья также находится с больным в столице Египта.

