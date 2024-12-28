Самолет Шарм-эль-Шейх - Москва экстренно сел в Каире из-за инсульта у пассажира
Турист из России потерял сознание в воздухе на борту самолета, который летел из курортного Шарм-эль-Шейха в Москву. Командир лайнера принял решение совершить экстренную посадку в Каире, после чего занемогшего мужчину доставили в больницу.
Как сообщили «Интерфаксу» в филиале компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование", россиянин возвращался домой после отдыха на Синайском полуострове вместе с женой и ребенком. У госпитализированного диагностировано кровоизлияние в мозгу.
Случай был признан страховым, несмотря на то, что полис туриста действовал с 17 по 27 декабря. Гражданин проходит курс лечения в каирском госпитале. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», семья также находится с больным в столице Египта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru