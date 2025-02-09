«Было сложно дышать»: В Москве локализовали пожар на бывшем Электрозаводе
По последним данным, в результате ЧП пострадали более 10 человек.
На востоке столицы в здании бывшего Электрозавода вечером 8 февраля произошел крупный пожар. Пострадали более десяти человек, свыше 100 граждан были эвакуированы. Возгорание уже удалось локализовать. В качестве причины пожара называют проблемы с проводкой. Однако ранее в здании было выявлено около десяти нарушений правил пожарной безопасности.
ПОЖАР НА ВОСТОКЕ МОСКВЫ
В Москве после пожара, произошедшего накануне в здании на Электрозаводской улице, проводится мониторинг состояния воздуха. Об этом сообщили в ОДС ГУ МЧС России по столице.
ЧП произошло примерно в 18:00 часов 8 февраля в помещении бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Десятки людей были заблокированы в горящем здании. Часть из них пыталась покинуть помещения через окна. Позже некоторым удалось выбраться самостоятельно, в том числе с помощью найденной стремянки.
Telegram-канал «Baza» сообщал о пытавшихся покинуть помещение посетителях студии танцев, в том числе о детях, и о посетителях роллер-дрома. По данным источника, находившиеся внутри горящего здания люди дышали через мокрые тряпки, чтобы не отравиться угарным газом. Некоторых граждан эвакуировали прибывшие на место происшествия спасатели.
«Очень оперативно сработали спасатели МЧС, всех эвакуировали, успокоили и очень быстро всех вывели. Ребята — герои. Спасибо им большое», - рассказала «Известиям» одна из спасенных девушек.
На момент прибытия спасателей дым уже охватил третий и четвертый этажи здания. В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь распространялся быстро. На месте ЧС работали свыше 60 пожарных и 16 единиц техники.
ПОСТРАДАВШИЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в результате ЧП были госпитализированы пять человек, пишут «Известия». Они были доставлены в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения. Изначально говорилось о троих пострадавших при пожаре на востоке Москвы, однако, по последним данным, их число увеличилось до 11, передает Telegram-канала «112».
Всего из горящего здания было эвакуировано 120 человек. Сотрудники МЧС спасли около 80 граждан. Однако «Baza» уже на момент 8 февраля 19:29 часов публиковала следующую информацию: 13 человек — госпитализированы, 147 — эвакуированы, 91 — смогли спасти из огня.
В Сети появились кадры эвакуации из здания Электрозавода. На них видно, как люди бегут к выходу через задымленный коридор.
«Пойдемте, девочки. За руки беритесь», - публикует «Baza» видео, на котором говорит мужчина, указывающий дорогу.
По данным канала, в одном из помещений здания в фотостудии девятиклассники фотографировались для выпускного альбома. К счастью, ребятам удалось эвакуироваться из горящего здания.
«Было сильное задымление. От дыма сильно першило в горле, было сложно дышать», - приводит «Baza» слова девятиклассника, одного из очевидцев событий.
Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве удалось локализовать лишь примерно к 21:00 часам вечера на площади около 1 тысяча «квадратов», сообщил источник «112». Открытое горение было ликвидировано. При этом спасатели продолжили проверять здание на наличие людей.
НАРУШЕНИЯ
РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб сообщило, что причиной пожара на Электрозаводской улице в доме 21 могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Сообщалось, что за несколько дней до ЧП работники столярной мастерской «Дар Труда», которая находилась на третьем этаже здания, жаловались на «устойчивый запах тлеющей проводки». По их словам, запах шел из одного из помещений на втором этаже, передает «Baza». По предварительной информации, задымление началось именно там.
Согласно данным Telegram-канала «Mash», в 2021 году во время последней проверки московского Электрозавода были выявлены минимум десять нарушений требований пожарной безопасности. Речь идет в том числе о недостаточном количестве автоматических средств противопожарной защиты в помещениях.
Тогда же специалисты выявили, что на бывшем Электрозаводе не проводились работы по техобслуживанию и ремонту автоматических средств противопожарной защиты, а также не была определена и неверно обозначена на дверях категория взрывопожарной и пожарной опасности. К тому же в загоревшемся здании не проводилась проверка качества огнезащитной обработки несущих металлоконструкций.
Известно, что в 2007 году руководство Электрозавода перенесло производство в Зеленоград и Уфу, а помещения внутри здания стали сдавать в аренду. После этого там открыли студии танцев, скейт-зоны, фотостудию и другие организации. Сообщалось, что там часто снимали клипы артисты и делали видеоролики блогеры.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что СК РФ по Москве начал доследственную проверку по факту пожара в бывшем здании Электрозавода. Также было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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