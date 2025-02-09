«Было сложно дышать»: В Москве локализовали пожар на бывшем Электрозаводе

ПОЖАР НА ВОСТОКЕ МОСКВЫ

В Москве после пожара, произошедшего накануне в здании на Электрозаводской улице, проводится мониторинг состояния воздуха. Об этом сообщили в ОДС ГУ МЧС России по столице.

ЧП произошло примерно в 18:00 часов 8 февраля в помещении бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Десятки людей были заблокированы в горящем здании. Часть из них пыталась покинуть помещения через окна. Позже некоторым удалось выбраться самостоятельно, в том числе с помощью найденной стремянки.

Telegram-канал «Baza» сообщал о пытавшихся покинуть помещение посетителях студии танцев, в том числе о детях, и о посетителях роллер-дрома. По данным источника, находившиеся внутри горящего здания люди дышали через мокрые тряпки, чтобы не отравиться угарным газом. Некоторых граждан эвакуировали прибывшие на место происшествия спасатели.