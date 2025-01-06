Дом престарелых: Число жертв пожара в Кировской области увеличилось до 8

ЧП в соцжилье в поселке Кильмезь случилось днем 5 января. 

ПОЖАР И 8 ЖЕРТВ

Количество жертв пожара, произошедшего накануне в многоквартирном доме в Кировской области, увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. До этого говорилось о семи погибших. Известно, что изначально спасатели обнаружили останки не менее шести человек в возрасте от 66 до 92 лет.

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Отмечается, что пламя удалось полностью потушить. В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты испытательно-пожарной лаборатории и дознаватели МЧС РФ для выяснения причин возникновения возгорания.

«Пожар в Кировской области полностью ликвидирован. Тело еще одного погибшего найдено при разборе конструкций. Общее число погибших — восемь человек», - рассказали в МЧС.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в многоквартирном доме, передает RT. Оно было заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщил Telegram-канал СУ СК России по региону.

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Пожар начался днем 5 января примерно в 14:00 в поселке Кильмезь Кировской области. По словам главы региона Александра Соколова, пожарные прибыли на место ЧП через три минуты после поступления информации о произошедшем. В результате возгорания здание обрушилось. Разбор завалов завершился лишь вечером 5 января. В ликвидации пожара приняли участие 46 специалистов и 14 единиц техники МЧС России.

Согласно данным регионального главка МЧС, загорелся многоквартирный одноэтажный дом, площадь пожара составила 480 кв. м. «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что инцидент произошел в Садовом переулке. Судя по кадрам, распространенным в Сети, из здания, охваченного пожаром, валил густой черный дым, там также были видны языки пламени.

Для организации помощи жителям на место происшествия прибыл первый зампредседателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, представители администрации и Министерства соцзащиты. Следственное управление СК РФ по региону устанавливает обстоятельства произошедшего.

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ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Губернатор рассказал, что в сгоревшем доме жили 11 человек, в основном пенсионеры. Троих жильцов после начала пожара удалось быстро эвакуировать, еще одна пожилая женщина вернулась домой, когда пламя уже полыхало, передает Telegram-канал «112».

Согласно информации издания, сгоревшее социальное жилье представляло собой одноэтажный барак. Известно, что в этом доме проживали пожилые люди. По данным «Осторожно, новости», здание, расположенное в Садовом переулке, фактически функционировало как дом престарелых. Отмечается, что в нем содержали, в том числе лежачих людей. Жители поселка рассказали, что дом был старым, деревянным, сотрудники охраны в нем не работали.

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В региональной прокуратуре также подтвердили, что в сгоревшем здании в основном проживали пожилые люди, передает «АиФ-Киров». По данным надзорного ведомства, пенсионеры жили там по договорам социального найма. Теперь прокуратура контролирует вопрос оказания пострадавшим помощи и предоставления жилья.

Ранее «Известия» сообщили, что 4 января при пожаре в деревянном двухэтажном доме в Удмуртии погибли два человека, еще двое пострадали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧС РФСмертьПенсионерыКировская ОбластьПожар

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