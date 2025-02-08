МЧС: При пожаре на востоке Москвы спасены 40 человек

По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.

По данным РИА Новости, ранг пожара в здании на востоке Москвы повышен до четвертого из пяти.

Тушение продолжается, остались ли люди в заблокированных помещениях, пока не ясно. Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

