В Федерации альпинизма России указали на сложность спасения Наговицыной

Спасателям будем сложно помочь застрявшей в районе пика Победы российской альпинистке Наталье Наговицыной, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма РФ Александра Пятницина.

МИД рассказал о сложностях с эвакуацией сломавшей ногу альпинистки

Он указал на трехкилометровый гребень. При этом для спасения потребуется как минимум 30 человек. Эксперт указал, что женщина не была подготовлена к прохождению такого маршрута. Из-за разреженности воздуха в операции не могут быть задействованы вертолеты.

Застрявшая на пике Победы россиянка перестала подавать признаки жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
ТЕГИ:КиргизияАльпинисты

Горячие новости

Все новости

партнеры