В Федерации альпинизма России указали на сложность спасения Наговицыной
Спасателям будем сложно помочь застрявшей в районе пика Победы российской альпинистке Наталье Наговицыной, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма РФ Александра Пятницина.
Он указал на трехкилометровый гребень. При этом для спасения потребуется как минимум 30 человек. Эксперт указал, что женщина не была подготовлена к прохождению такого маршрута. Из-за разреженности воздуха в операции не могут быть задействованы вертолеты.
Застрявшая на пике Победы россиянка перестала подавать признаки жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
