Израиль приступили к взятию под контроль города Газа
Армия Израиля приступила к первому этапу плана по взятию под полный контроль города Газа, сообщает The Jerusalem Post.
Силы контролируют окраины города. Ранее власти санкционировали проведение операции.
Как ожидается, она позволит еще больше ослабить военное крыло группировки ХАМАС.
Израильские солдаты могут быстро завершить войну в Газе и даже не начинать новых операций, если Тель-Авиву пойдут навстречу, иначе радикальное палестинское движение ХАМАС столкнется с печальными последствиями, рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН.
