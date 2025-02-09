В Ростове-на-Дону в результате атаки ВСУ повреждены 76 квартир
9 февраля 202509:02
В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ростов-на-Дону в ночь на 8 февраля в Первомайском районе были повреждены 76 квартир, сообщил в Telegram врио мэра Александр Скрябин.
По его словам, необходима замена 215 окон. Во всех 14 поврежденных домах завершилась установка теплового контура и восстановлено газоснабжение.
Ранее стало известно, что режим ЧС ввели на территории Первомайского района Ростова-на-Дону, где многоквартирные дома получили повреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru