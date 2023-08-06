«Будем искать». В России после ударов по мостам в Крыму пообещали найти носители Storm Shadow на Украине

ВСУ совершили серию ударов по мостам на территории Крыма ракетами Storm Shadow. Украина атакует гражданские объекты, считают эксперты. В ответ Россия обещает найти на территории Украины места с носителями западных ракет для уничтожения.

Украинская армия в воскресенье нанесла новые удары по Чонгарскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Информации о пострадавших и повреждениях в результате атаки нет.

По данным врио губернатора Херсонской области Сальдо, на Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовались три пробоины, несущие конструкции не повреждены.

По его словам, ВСУ обстреляли сооружение натовскими ракетами Storm Shadow.

«Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима – попадание в поселковую школу», – подчеркнул Сальдо в своем Telegram-канале.

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Чонгарский мост связывает Крым с новыми регионами России. Для проезда временно закрыли контрольно-пропускной пункт Чонгар (Джанкой-Геническ), передает «Радиоточка НСН».

Глава Крыма Серей Аксёнов рассказал, что ВСУ удалось одно попадание в мост. Обошлось без жертв, написал глава республики в Telegram-канале.

«Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», – заявил он.

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Авторы Telegram-канала WarGonzo обратили внимание на то, что украинская сторона уже второй раз совершает попытку разрушить гражданский объект.

«Предыдущая подобная атака произошла в конце июня. Украинские власти под прикрытием идеи о нарушении путей снабжения южной группировки наших войск бьют по гражданскому по сути объекту», – говорится в сообщении.

Военный корреспондент Александр Коц своей реакцией на инцидент с Чонгарским мостом напомнил об успешном групповом ударе Вооруженных Сил России, которые высокоточными ракетными ударами в ночь на воскресенье поразили авиабазы ВСУ в районах городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области.

«Ну что ж, Киев довольно внятно показал, что носители ракет Storm Shadow базируются не только на аэродроме в Староконстантинове, Хмельницкой области. Будем искать», – написал он в Telegram-канале.

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Также ВСУ обстеляли еще один мост – через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Поврежден газопровод, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

Киевский режим выпустил 12 ракет, 9 из них сбила российская противовоздушная оборона (ПВО). В результате прилета получил ранение местный житель. Вблизи моста перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газа.

«Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьёт по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей», – подчеркнул Сальдо в Telegram.

Он заверил, что повреждениях моста и газопровода незначительны, их быстро устранят.

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Российский политолог Сергей Марков раскрыл значение удара ВСУ по мосту Геническ.

«Удар по мосту через пролив от Геническа на Арабатскую стрелку. Геническ сейчас и столица Херсонской области, там государственные структуры Херсонской области», – пояснил он в своем Telegram-канале.

Накануне военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что атака украинского дрона на российский гражданский танкер «Сиг» не была случайной, и назвал ее террористической. По его мнению, подобные съемки помогают Киеву отчитаться перед западными спонсорами. Подобными методами пользовались чеченские террористы, напомнил военкор, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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