Авторы Telegram-канала WarGonzo обратили внимание на то, что украинская сторона уже второй раз совершает попытку разрушить гражданский объект.



«Предыдущая подобная атака произошла в конце июня. Украинские власти под прикрытием идеи о нарушении путей снабжения южной группировки наших войск бьют по гражданскому по сути объекту», – говорится в сообщении.



Военный корреспондент Александр Коц своей реакцией на инцидент с Чонгарским мостом напомнил об успешном групповом ударе Вооруженных Сил России, которые высокоточными ракетными ударами в ночь на воскресенье поразили авиабазы ВСУ в районах городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области.

«Ну что ж, Киев довольно внятно показал, что носители ракет Storm Shadow базируются не только на аэродроме в Староконстантинове, Хмельницкой области. Будем искать», – написал он в Telegram-канале.