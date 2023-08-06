Медведев обозначил условия для успеха мирных переговоров по Украине

Медведев обратил внимание, что Россию не пригласили на консультации в Джидду. Без этого переговоры не будут иметь успеха, убежден зампред Совбеза.

Также политик призвал учитывать исторический контекст. Он назвал Украину осколком Российской империи.

По словам Медведева, для успеха переговоров нужно учитывать текущие реалии. Украина находится в состоянии полураспада, а ее часть вернулась в Россию, констатировал он.

«Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», - заключил Медведев.

В Саудовской Аравии в субботу стартовали консультации по Украине. В Джидду приехали представители около 30 стран, передает «Радиоточка НСН».

