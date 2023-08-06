Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной сейчас нет.

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По его словам, конфликт с Киевом продолжится в обозримом будущем. Представитель Кремля отметил, что Россия хочет контролировать все регионы, которые являются частью страны по Конституции.

В Саудовской Аравии в субботу начались консультации об урегулировании на Украине. В переговорах участвуют представители 30 стран. Россию на мероприятие не пригласили, но обещали поставить в известность об итогах.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telagram-канале написал об условиях для мирного соглашения с Украиной. Политик заявил, что в переговорах должны участвовать все стороны конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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