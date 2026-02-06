Флаг РФ вывесили на хоккейном матче на Олимпиаде-2026
Во время хоккейного матча между женскими сборными США и Чехии на Олимпиаде-2026 в Италии вывесили флаг России, сообщает «Российская газета».
Матч в Милане завершился победой американок - 5:1. По ходу встречи на трибуне над скамейкой сборной Чехии зрители развернули российский триколор.
Чешские спортсмены возмутилась данным фактом и обратилась в Международную федерацию хоккея. Вскоре флаг был убран.
Мужская и женская сборные РФ не были допущены до участия в Олимпиаде. Вместо них в турнирах играют команды Франции.
В Италии 6 февраля открываются XXV Зимние Олимпийские игры, фаворитами которых называют норвежцев, а Россию представят 13 спортсменов, лишенных гимна и флага.
