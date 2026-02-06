СМИ: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы

Киев хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках трехсторонних переговоров для выработки мирного документа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к консультациям в Абу-Даби.

По его словам, для Украины это критически важный аспект. Киеву важны гарантии, что РФ не будет идти на Одессу.

Как сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, стороны обсуждали создание условий для устойчивого мира. По его словам, трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России в Абу-Даби прошла в конструктивном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:УкраинаОдесса

