Развожаев: в районе Севастополя обнаружили морскую мину
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об обнаружении морской мины в районе города.
По его словам, боеприпас обнаружили у пляжа «Любимовка» в 100 метрах от берега. Мина дрейфует в сторону Северной бухты.
На месте работают спецслужбы Черноморского флота. В ближайшее время мину отбуксируют в безопасное место или уничтожат.
«Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее. Доверяйте только официальной информации», - подчеркнул губернатор Севастополя.
Силы Черноморского флота в субботу уничтожили надводный дрон вдали от берегов Севастополя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru