Развожаев: в районе Севастополя обнаружили морскую мину

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об обнаружении морской мины в районе города.

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По его словам, боеприпас обнаружили у пляжа «Любимовка» в 100 метрах от берега. Мина дрейфует в сторону Северной бухты.

На месте работают спецслужбы Черноморского флота. В ближайшее время мину отбуксируют в безопасное место или уничтожат.

«Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее. Доверяйте только официальной информации», - подчеркнул губернатор Севастополя.

Силы Черноморского флота в субботу уничтожили надводный дрон вдали от берегов Севастополя, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:Черноморский Флот РФЧерное МореСевастополь

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