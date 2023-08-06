Развожаев: в районе Севастополя обнаружили морскую мину

По его словам, боеприпас обнаружили у пляжа «Любимовка» в 100 метрах от берега. Мина дрейфует в сторону Северной бухты.

На месте работают спецслужбы Черноморского флота. В ближайшее время мину отбуксируют в безопасное место или уничтожат.

«Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее. Доверяйте только официальной информации», - подчеркнул губернатор Севастополя.

Силы Черноморского флота в субботу уничтожили надводный дрон вдали от берегов Севастополя, передает «Радиоточка НСН».

