ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по авиабазам в двух регионах Украины

Отмечается, что для удара российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сообщили в ведомстве.

Ранее российские силы нанесли удары высокоточным оружием по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве также отчитались о нанесении ударов по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США, напоминает «Радиоточка НСН».





