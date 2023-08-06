ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по авиабазам в двух регионах Украины

Вооруженные Силы России высокоточными ударами в ночь на воскресенье поразили авиабазы ВСУ в районах городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 6 августа.

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Отмечается, что для удара российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сообщили в ведомстве.

Ранее российские силы нанесли удары высокоточным оружием по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве также отчитались о нанесении ударов по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США, напоминает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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