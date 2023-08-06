ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по авиабазам в двух регионах Украины
Вооруженные Силы России высокоточными ударами в ночь на воскресенье поразили авиабазы ВСУ в районах городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 6 августа.
Отмечается, что для удара российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сообщили в ведомстве.
Ранее российские силы нанесли удары высокоточным оружием по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве также отчитались о нанесении ударов по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru