Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии 14 февраля

Одна из схем предполагает создание фальшивого сайта по доставке цветов и подарков. Когда жертва вводит свои банковские реквизиты для оплаты услуги, все сведения получают аферисты. Россиян просят не переходить по ссылкам из СМС и электронных писем, где обещают товары по низким ценам. Также не стоит называть код из сообщения «курьеру», который якобы привез цветы или подарки.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги через МФЦ. Аферисты рассылают письма с подобными предложениями, пройдя по ссылке из них, жертвы попадают на фишинговый ресурс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

