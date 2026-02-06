Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии 14 февраля
В преддверии Дня святого Валентина мошенники начали использовать новые схемы обмана, сообщают «Известия».
Одна из схем предполагает создание фальшивого сайта по доставке цветов и подарков. Когда жертва вводит свои банковские реквизиты для оплаты услуги, все сведения получают аферисты. Россиян просят не переходить по ссылкам из СМС и электронных писем, где обещают товары по низким ценам. Также не стоит называть код из сообщения «курьеру», который якобы привез цветы или подарки.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги через МФЦ. Аферисты рассылают письма с подобными предложениями, пройдя по ссылке из них, жертвы попадают на фишинговый ресурс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
