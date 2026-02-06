Госдеп рекомендовал американцам покинуть Иран

Государственный департамент США рекомендовал гражданам страны «сейчас же покинуть Иран». Об этом говорится в уведомлении ведомства.

Госдеп предупредил о возможных отменах и задержках авиарейсов без предварительного уведомления, так как авиакомпании продолжают ограничивать или отменять перелеты в Иран и из республики.

«Гражданам США следует ожидать дальнейших перебоев в работе интернета, подготовиться к применению альтернативных средств связи», - указало ведомство.

Американцев призвали рассмотреть возможность выезда из республики через Армению либо Турцию.

Ранее стало известно, что представители США и Ирана проведут переговоры в Омане 6 февраля, пишет 360.ru.

