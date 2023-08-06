Экс-разведчик Риттер: ВС РФ скоро освободят Херсон и Запорожье
Российская армия в скором времени освободит Херсон и Запорожье, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Офицер выразил уверенность, что Россия никогда не откажется от областей, принадлежащих ей по Конституции. ВС РФ не остановятся, пока не освободят все эти земли, подчеркнул он.
Риттер предупредил, что в случае продолжения конфликта с Москвой Киев потеряет Харьков и Одессу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, что Россия хочет контролировать все регионы, принадлежность которых закреплена в Конституции страны.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее пожаловался на дефицит боеприпасов у ВСУ. Он призвал Запад поставить Киеву больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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