Экс-разведчик Риттер: ВС РФ скоро освободят Херсон и Запорожье

Российская армия в скором времени освободит Херсон и Запорожье, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

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Офицер выразил уверенность, что Россия никогда не откажется от областей, принадлежащих ей по Конституции. ВС РФ не остановятся, пока не освободят все эти земли, подчеркнул он.

Риттер предупредил, что в случае продолжения конфликта с Москвой Киев потеряет Харьков и Одессу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, что Россия хочет контролировать все регионы, принадлежность которых закреплена в Конституции страны.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее пожаловался на дефицит боеприпасов у ВСУ. Он призвал Запад поставить Киеву больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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