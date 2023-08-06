Офицер выразил уверенность, что Россия никогда не откажется от областей, принадлежащих ей по Конституции. ВС РФ не остановятся, пока не освободят все эти земли, подчеркнул он.

Риттер предупредил, что в случае продолжения конфликта с Москвой Киев потеряет Харьков и Одессу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, что Россия хочет контролировать все регионы, принадлежность которых закреплена в Конституции страны.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее пожаловался на дефицит боеприпасов у ВСУ. Он призвал Запад поставить Киеву больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

