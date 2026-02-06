СМИ: В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России

Более 2 тысяч файлов Минюста США из материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна содержат указание на активное участие в обнародованных переписках пользователей из РФ, сообщает РИА Новости.

ФБР заметило оранжевую фигуру близ камеры Эпштейна в день его смерти

Они содержат приписку «отправлено из мобильной почты» или «отправлено с iPhone». При этом дни недели и месяцы названы по-русски, что может указывать на то, что данные файлы отправлялись пользователями из РФ.

В файлах и переписке есть русские имена, названия российских городов. Обсуждаются поездки на некий остров.

Ранее в деле Эпштейна неожиданно появились российские города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСША

