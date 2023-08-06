Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 170 человек на донецком направлении
Российские силы за минувшие сутки уничтожили до 170 военнослужащих украинской армии на донецком направлении, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
Также уничтожены три бронированные машины, пять автомобилей и самоходная гаубица Krab производства Польши. Об этом говорится в сводке оборонного ведомства.
Российские подразделения отразили пять атак противника в ДНР. Нанесены удары по скоплениям военнослужащих и техники ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Клещеевка и Старомихайловка.
На краснолиманском направлении российские силы отразили две атаки ВСУ. Киев потерял 110 военных.
Минобороны накануне сообщило о переходе под контроль ВС РФ населенного пункта Новоселовское в Луганской республике, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru