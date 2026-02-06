Россия включила строительство АЭС в программу изучения Луны

Россия заложила строительство атомной электростанции в программу изучения Луны. Об этом заявил президент Российской академии наук академик Геннадий Красников в беседе с РИА Новости.

По его словам, на Луне, в отличие от, например, Марса, есть проблемы с точки зрения энергоснабжения. Лунная ночь длится почти две земных недели, и солнечные батареи не смогут справиться с выработкой энергии, пишет RT.

«И если ставить вопрос о лунной базе, больших робототехнических устройствах на Луне, работающих круглосуточно... самый перспективный для этого - ядерный источник энергии», - подчеркнул Красников.

Также академик рассказал что РАН работает над лунной программой, рассчитанной до 2060 года. Действующая программа по изучению Луны рассчитана до 2036-го.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» и НПО Лавочкина заключили госконтракт на работы по созданию отечественной лунной электростанции.

