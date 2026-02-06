Россия включила строительство АЭС в программу изучения Луны
Россия заложила строительство атомной электростанции в программу изучения Луны. Об этом заявил президент Российской академии наук академик Геннадий Красников в беседе с РИА Новости.
По его словам, на Луне, в отличие от, например, Марса, есть проблемы с точки зрения энергоснабжения. Лунная ночь длится почти две земных недели, и солнечные батареи не смогут справиться с выработкой энергии, пишет RT.
«И если ставить вопрос о лунной базе, больших робототехнических устройствах на Луне, работающих круглосуточно... самый перспективный для этого - ядерный источник энергии», - подчеркнул Красников.
Также академик рассказал что РАН работает над лунной программой, рассчитанной до 2060 года. Действующая программа по изучению Луны рассчитана до 2036-го.
Ранее госкорпорация «Роскосмос» и НПО Лавочкина заключили госконтракт на работы по созданию отечественной лунной электростанции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскачество начало сертификацию натуральной, органической и веганской косметики
- Росфинмониторинг: Внесение денег в банкоматы могут использовать для легализации
- Средства ПВО уничтожили над Россией 38 украинских беспилотников
- Россия включила строительство АЭС в программу изучения Луны
- Госдеп рекомендовал американцам покинуть Иран
- СМИ: В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России
- СМИ: В Эстонии возник раскол между президентом и премьером из-за РФ
- ФБР заметило оранжевую фигуру близ камеры Эпштейна в день его смерти
- СМИ: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы
- Флаг РФ вывесили на хоккейном матче на Олимпиаде-2026
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru