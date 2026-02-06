СМИ: Около 8 млн россиян получают зарплату в конвертах

Около 8 млн граждан России работают неофициально, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Данная цифра может расти на фоне дефицита кадров, спроса на подработки и корректировки налоговой системы, хотя власти ужесточили контроль за серым сектором. По данным Роструда, в 2025 году из тени вывели около 1 млн человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

Сегодня количество граждан, получающих зарплату в конвертах, всё еще огромное. В 2026 году глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что потенциальная численность россиян, занятых в теневом секторе экономики, составляет примерно 5 млн человек.

Как заявил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин, реальные цифры занятых в сером секторе могут быть выше официальных, так как оценки сильно разнятся в зависимости от выборки и методологии подсчета.

Когда работодатель пытается экономить, не выплачивая сотруднику полностью белую зарплату, это приводит к тому, что в конце жизни этот сотрудник остается фактически с мизерной пенсией. Об этом в пресс-центре НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

