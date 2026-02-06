ФБР заметило оранжевую фигуру близ камеры Эпштейна в день его смерти
Изучавшие записи с камер наблюдения американские следователи, сделанные в ночь смерти финансиста Джеффри Эпштейна в 2019 году, заметили неизвестную оранжевую фигуру, сообщает CBS News.
Она поднималась по лестнице к изолированному ярусу, где находилась камера обвиняемого в секс-торговле несовершеннолетними. Таков анализ ФБР видеозаписи за 9 августа 2019 года. Видео опубликовал Минюст США в рамках файлов Эпштейна. На видео зафиксирована «вспышка оранжевого цвета». Силуэт в оранжевом поднимается по лестнице. ФБР считает, что это мог быть заключенный в тюремной робе.
Деталь с «оранжевой фигурой» рядом с камерой Эпштейна до сих пор не сообщалась властям. В официальных отчетах о смерти этого упоминания нет.
Ранее было опубликовано новое видео из дела Эпштейна с «пропавшей минутой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
