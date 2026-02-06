СМИ: В Эстонии возник раскол между президентом и премьером из-за РФ

В Эстонии между главой государства и премьером произошел раскол из-за возобновления контактов с Москвой, сообщает Bloomberg.

В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника по Украине

Президент Эстонии Алар Карис поддержал предложение по назначению специального посланника от Европейского союза для переговоров с Россией. При этом глава правительства Кристен Михал не согласился с инициативой. По его словам, прямые контакты с РФ неуместны. Он отметил, что переговоры ведутся с Украиной.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за назначение специального посланника Евросоюза для возобновления контактов с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

