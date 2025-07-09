Блогер Арег Щепихин попал в список террористов и экстремистов
«Похищенный» на Ярославском вокзале в Москве блогер Арег Щепихин, арестованный по делу о разжигании ненависти, попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Щепихин Арег Самвелович, 11.07.1985 г.р., г. Ереван республики Армения», - указано в базе ведомства.
Также в список террористов и экстремистов внесли украинскую журналистку Янину Соколовскую и бывшего вице-премьера Украины Бориса Колесникова.
Ранее в Росфинмониторинге заявили, что в 2024 году в перечень террористов и экстремистов были внесены 3 165 физических лиц и 80 организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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