Блогер Арег Щепихин попал в список террористов и экстремистов

«Похищенный» на Ярославском вокзале в Москве блогер Арег Щепихин, арестованный по делу о разжигании ненависти, попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Похищенного» в Москве блогера арестовали за разжигание ненависти

«Щепихин Арег Самвелович, 11.07.1985 г.р., г. Ереван республики Армения», - указано в базе ведомства.

Также в список террористов и экстремистов внесли украинскую журналистку Янину Соколовскую и бывшего вице-премьера Украины Бориса Колесникова.

Ранее в Росфинмониторинге заявили, что в 2024 году в перечень террористов и экстремистов были внесены 3 165 физических лиц и 80 организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Арега Щепихина
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