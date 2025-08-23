Суд разрешил арестованной Митрошиной сменить адрес проживания

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег и отбывающая домашний арест, сменит место жительства, суд разрешил ей поменять адрес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Девушка находилась в квартире, принадлежащей ее свекру, в районе Митино в Москве. Теперь Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире на Ленинградском проспекте.

В связи с чем принято решение об изменении места проживания, не уточняется.

Ранее на Митрошину завели дело об отмывании денег в особо крупном размере, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Блогер признала свою вину в полном объеме.

