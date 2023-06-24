«Без гуляний»: Школьные выпускные отменяют на фоне мятежа Пригожина

На этом фоне отменили и Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. Дирекция Государственного Кремлевского дворца принесла всем извинения и пообещала вернуть деньги за билеты.

Кроме того, выпускные отменили в Сыктывкаре, Тверской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской, Тульской, Тамбовской областях и Томске. По информации ТАСС, подобные меры приняты и в Калининградской области. При этом в Калужской области пройдет дневное шествие выпускников, но вечернего гуляния в городском парке не будет. В Белгородской области выпускные также пройдут в течение светового дня.

«Сегодня не будет вечерних запланированных массовых мероприятий - гуляния выпускников в городском парке культуры и отдыха - и вечерних мероприятий на набережной Яченского водохранилища. Все дневные мероприятия и шествие выпускников состоятся!», - написал глава Калуги Дмитрий Денисов в своем Telegram-канале.

А праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге власти не отменяли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Пятого канала, который является одним из организаторов праздника, все должно пройти по плану. При этом Минпросвещения РФ выпустило заявление, в котором сообщило, что выпускные вечера перенесены только в регионах, где введены антитеррористические меры, а в остальных все проходит штатно.