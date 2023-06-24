«Без гуляний»: Школьные выпускные отменяют на фоне мятежа Пригожина
Школьные выпускные отменили как минимум в 12 регионах, при этом в Санкт-Петербурге все же состоится праздник «Алые паруса». Между тем меры безопасности усиливают по всей России, а основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин не собирается «сдаваться».
Выпускные вечера в школах Москвы и общегородской выпускной в Парке имени Горького перенесли на 1 июля из-за введения режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в департаменте образования и науки столицы. Об аналогичном решении сообщили и власти Подмосковья.
О введении режима КТО объявил Национальный антитеррористический комитет 24 июня. КТО объявили в Москве, Московской и Воронежской областях.
На этом фоне отменили и Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. Дирекция Государственного Кремлевского дворца принесла всем извинения и пообещала вернуть деньги за билеты.
Кроме того, выпускные отменили в Сыктывкаре, Тверской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской, Тульской, Тамбовской областях и Томске. По информации ТАСС, подобные меры приняты и в Калининградской области. При этом в Калужской области пройдет дневное шествие выпускников, но вечернего гуляния в городском парке не будет. В Белгородской области выпускные также пройдут в течение светового дня.
«Сегодня не будет вечерних запланированных массовых мероприятий - гуляния выпускников в городском парке культуры и отдыха - и вечерних мероприятий на набережной Яченского водохранилища. Все дневные мероприятия и шествие выпускников состоятся!», - написал глава Калуги Дмитрий Денисов в своем Telegram-канале.
А праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге власти не отменяли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Пятого канала, который является одним из организаторов праздника, все должно пройти по плану. При этом Минпросвещения РФ выпустило заявление, в котором сообщило, что выпускные вечера перенесены только в регионах, где введены антитеррористические меры, а в остальных все проходит штатно.
Также стало известно о переводе очных экзаменов в Южном федеральном университете в онлайн-формат. По информации РИА Новости, экзамены, которые провести дистанционно невозможно, перенесут на более поздний срок.
Вузы Москвы еще не сообщали о переносе экзаменов. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров призвал учащихся предупредить деканат в том случае, если они опаздывают на экзамены из-за перекрытия дорог.
«Есть случаи, когда кто-то из вас не может вовремя добраться из-за перекрытия дорог. Предупредите, пожалуйста, деканат. И пропуск экзамена в этом случае будет считаться по уважительной причине», - написал он в своем Telegram-канале.
Так, массовые мероприятия регионы начали отменять в целях безопасности. Причиной таких мер стала попытка военного мятежа со стороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ РФ уже возбудила против него уголовное дело по статье 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин опубликовал видео о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Военное ведомство опровергло эту информацию и обратилось к бойцам штурмовых отрядов «Вагнера». В ведомстве заявили, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.
Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях.
После этого Евгений Пригожин категорически отверг предложение о капитуляции и сложении оружия. Он отметил, что ЧВК не собирается сдаваться или приходить с повинной по требованию президента, ФСБ или «кого бы то ни было еще», сообщает «Радиоточка НСН».
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