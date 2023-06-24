Президент России заявил о неминуемом наказании организаторов военного мятежа и предателей Родины
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
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«Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите нашего Отечества от такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – заявил президент.
Вооруженные силы и другие государственные органы получили соответствующий приказ, подчеркнул глава государства.
Путин заявил, что будут предприняты необходимые действия в Ростове-на Дону, где ситуация остается сложной.
«Как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну», – отметил президент.
Он пообещал, что предатели Родины ответят за это и призвал участников мятежа прекратить преступные действия.
Ранее правоохранители оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости. По данным корреспондента агентства, у входа на территорию центра на Золотой улице находятся несколько силовиков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru