Военный мятеж? В России прогнозируют последствия действий Пригожина

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ситуацию вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и действий военных формирований комментируют военные, политики и журналисты.



Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале 24 июня подчеркивает, что действия Пригожина непонятны, не ясны его стратегия и конечная цель после захвата штаба Южного военного округа и военных объектов, требований выдачи главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.



«Самое интересное, что не совсем понятно, чего хочет Пригожин. Шойгу и Герасимова - это слишком абстрактно. Ну гипотетически предположим, приехали к нему министр и нгш, а дальше что? Стратегия какая?», – задается вопросом военкор.