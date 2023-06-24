Военный мятеж? В России прогнозируют последствия действий Пригожина

Военные и журналисты спорят о мотивах действий Пригожина и ЧВК «Вагнер» и прогнозируют последствия вплоть до распада РФ

Министерство обороны РФ призвало бойцов штурмовых отрядов частной военной компании «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с представителями военного ведомства или правоохранительных органов. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Что известно о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»?

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ситуацию вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и действий военных формирований комментируют военные, политики и журналисты.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале 24 июня подчеркивает, что действия Пригожина непонятны, не ясны его стратегия и конечная цель после захвата штаба Южного военного округа и военных объектов, требований выдачи главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.

«Самое интересное, что не совсем понятно, чего хочет Пригожин. Шойгу и Герасимова - это слишком абстрактно. Ну гипотетически предположим, приехали к нему министр и нгш, а дальше что? Стратегия какая?», – задается вопросом военкор.

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Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем Telegram-канале заявил, что ожидал «что-то такое» от Пригожина ближе к осени на фоне новых военных поражений России. Действия основателя ЧВК «Вагнер» Стрелков назвал «мятежом» и признался, что сейчас они стали для него неожиданностью. Также бывший министр обороны ДНР предположил, что «Пригожин может сыграть значительную роль в перевороте или его попытке». Стрелков сделал вывод, что Пригожин нанес удар в спину России.

«Ну и, наконец, действия Пригожина - это реально удар в спину и по-другому восприниматься мной не может. Не говоря уже о том, что его возможный приход к власти сразу вызовет:

- мятеж в Чечне и начало 3-й Чеченской кампании (неизбежно);

- очень вероятное обрушение фронта и вторжение врага в Крым, падение Донецка и Луганска;

- начало процесса распада РФ;

- недолгий, но очень грязный и кровавый период "диктатуры латиноамериканского образца". Без правил и без законов - по уголовным "понятиям"» – написал Стрелков в своем Telegram-канале.

Минобороны призвало бойцов «Вагнера» не участвовать в вооруженном мятеже

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин тоже считает, что Пригожин поднял вооруженный мятеж. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Знаю ситуацию на фронте не хуже Пригожина и свою позицию никогда не скрывал, но чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это всё же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии», – подчеркнул Рогозин.

Такую ситуацию он назвал пособничеством врагу и призвал поддерживать фронт всеми силами, отказавшись от политических амбиций.

«На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу », – призвал руководитель группы военных советников «Царские волки».

Ранее правоохранители оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости. По данным корреспондента агентства, у входа на территорию центра на Золотой улице находятся несколько силовиков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
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