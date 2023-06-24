Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению

Украина воспользовалась ситуацией вокруг основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и собирает на бахмутском направлении силы для наступления. Об этом заявили в Минобороны РФ.

ФСБ возбудила уголовное дело после заявлений Пригожина об ударе по ЧВК «Вагнер»

«Киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», — указали в военном ведомстве.

Бойцы Южной группировки войск наносят удар по противнику с помощью авиации и артиллерии.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В министерстве опровергли слова основателя «Вагнера» и назвали их информационной провокацией. После заявлений Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:УкраинаЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинМинобороны РФ

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