Пригожин отказался «идти с повинной»

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram канале 24 июня.

«По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы - патриоты своей родины. Мы воевали и воюем - все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», - сказал Пригожин.

Тем временем в российских городах спешно снимают рекламные баннеры о приеме в ЧВК «"Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».