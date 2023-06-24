Пригожин отказался «идти с повинной»
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об «ошибочности» заявлений президента РФ о предательстве Родины «музыкантами» и отказался «идти с повинной».
Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram канале 24 июня.
«По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы - патриоты своей родины. Мы воевали и воюем - все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», - сказал Пригожин.
Тем временем в российских городах спешно снимают рекламные баннеры о приеме в ЧВК «"Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru