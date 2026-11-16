Роскомнадзор не планирует блокировать игровую платформу Steam

Ранее появилась информация, что российские власти требуют от компании Valve предоставить данные пользователей Steam из РФ, в том числе иностранных граждан. Якобы отказ выполнить это требование мог привести к блокировке.



Однако в Роскомнадзоре позже опровергли планы по ограничению доступа к платформе.



Ранее в игровой индустрии раскритиковали идею Госдумы о прокатных удостоверениях.

