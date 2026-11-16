Роскомнадзор не планирует блокировать игровую платформу Steam

Роскомнадзор не собирается ограничивать работу игровой платформы Steam в Российской Федерации. Об этом «Известиям» рассказали представители федерального ведомства.

Российским геймерам пообещали сложности из-за Роскомнадзора

Ранее появилась информация, что российские власти требуют от компании Valve предоставить данные пользователей Steam из РФ, в том числе иностранных граждан. Якобы отказ выполнить это требование мог привести к блокировке.

Однако в Роскомнадзоре позже опровергли планы по ограничению доступа к платформе.

Ранее в игровой индустрии раскритиковали идею Госдумы о прокатных удостоверениях.

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ФОТО: РИА Новости
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