Эндокринолог назвала продукт, повышающий либидо у женщин
Появление оливкового масла в рационе может повысить либидо у женщин. Об этом NEWS.ru рассказала эндокринолог Красногорской клинической больницы Гульнара Закирова.
По ее словам, оливковое масло первого холодного отжима содержит полифенолы. Еще один важный продукт — авокадо. Оно помогает профилактике сердечно-сосудистых нарушений, поставляет в организм клетчатку, калий и витамин E, уточнила специалист.
Оба объединяет наличие мононенасыщенных жирных кислот. Они улучшают качество жирового состава рациона. Это важно для контроля холестерина и профилактики сердечно-сосудистых нарушений.
Врач добавила, что оливковое масло — один из основных компонентов средиземноморского типа питания. Именно эта модель изучается в научных работах, посвященных женской сексуальной функции.
Ранее писали, что каждый дополнительный час сна увеличивает либидо девушек на 14%.
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