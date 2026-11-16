Эндокринолог назвала продукт, повышающий либидо у женщин

Появление оливкового масла в рационе может повысить либидо у женщин. Об этом NEWS.ru рассказала эндокринолог Красногорской клинической больницы Гульнара Закирова.

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По ее словам, оливковое масло первого холодного отжима содержит полифенолы. Еще один важный продукт — авокадо. Оно помогает профилактике сердечно-сосудистых нарушений, поставляет в организм клетчатку, калий и витамин E, уточнила специалист.

Оба объединяет наличие мононенасыщенных жирных кислот. Они улучшают качество жирового состава рациона. Это важно для контроля холестерина и профилактики сердечно-сосудистых нарушений.

Врач добавила, что оливковое масло — один из основных компонентов средиземноморского типа питания. Именно эта модель изучается в научных работах, посвященных женской сексуальной функции.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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