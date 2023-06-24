Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа
Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле по факту попытки организации вооруженного мятежа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Генеральный прокурор ... доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — отметил представитель Кремля.
Кроме того, Краснов проинформировал Путина о законности возбуждения уголовного дела.
Песков добавил, что Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают российскому лидеру о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с текущей ситуацией.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru