Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа

«Генеральный прокурор ... доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Краснов проинформировал Путина о законности возбуждения уголовного дела.

Песков добавил, что Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают российскому лидеру о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с текущей ситуацией.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

