Трамп: РФ могла бы действовать жестче на Украине

Американский лидер комментировал решения президента РФ Владимира Путина, связанные с проведением специальной военной операции. По его мнению, Москва могла бы значительно усилить воздействие на Киев, но пока воздерживается от такого сценария.



Заявление прозвучало перед вылетом Трампа на Филиппины и в Китай, где он планирует подключиться к мероприятиям по линии АСЕАН и АТЭС.



Недавно рассказывали, что в МИД России назвали символической предстоящую встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Она пройдет в Шэньчжэне 19 ноября.

