Трамп: РФ могла бы действовать жестче на Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что Кремль способен проводить на Украине более жесткие военные действия, но предпочитает не использовать все имеющиеся возможности. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, сообщает ТАСС.
Американский лидер комментировал решения президента РФ Владимира Путина, связанные с проведением специальной военной операции. По его мнению, Москва могла бы значительно усилить воздействие на Киев, но пока воздерживается от такого сценария.
Заявление прозвучало перед вылетом Трампа на Филиппины и в Китай, где он планирует подключиться к мероприятиям по линии АСЕАН и АТЭС.
Недавно рассказывали, что в МИД России назвали символической предстоящую встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Она пройдет в Шэньчжэне 19 ноября.
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