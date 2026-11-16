В Москве пройдет конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции»
XVI международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции» пройдет в Москве 26 и 27 ноября. В ее рамках будут обсуждаться различные аспекты деятельности современного радио в России и мире, сообщили НСН в пресс-службе Российской Академии Радио (РАР).
В деловой программе примут участие более 30 спикеров. В течение двух дней пройдут круглые столы, панельные дискуссии и другие мероприятия с участием более 200 гостей.
В рамках конференции будет обсуждаться состояние российской радиоиндустрии и рекламного рынка, возможности внедрения в РФ эффективных зарубежных решений, бум разговорных форматов, конкуренция радио со стримингами, использование искусственного интеллекта и другие вопросы.
Форум пройдет в гостиницы Radisson Collection Hotel Moscow. Конференцию проводит Российская Академия Радио при поддержки Минцифры России.
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