В Москве пройдет конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции»

XVI международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции» пройдет в Москве 26 и 27 ноября. В ее рамках будут обсуждаться различные аспекты деятельности современного радио в России и мире, сообщили НСН в пресс-службе Российской Академии Радио (РАР).

В деловой программе примут участие более 30 спикеров. В течение двух дней пройдут круглые столы, панельные дискуссии и другие мероприятия с участием более 200 гостей.

В рамках конференции будет обсуждаться состояние российской радиоиндустрии и рекламного рынка, возможности внедрения в РФ эффективных зарубежных решений, бум разговорных форматов, конкуренция радио со стримингами, использование искусственного интеллекта и другие вопросы.

Форум пройдет в гостиницы Radisson Collection Hotel Moscow. Конференцию проводит Российская Академия Радио при поддержки Минцифры России.

