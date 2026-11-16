Отец Урганта опроверг слухи о прописке сына в Париже

Собеседник посчитал такие сведения недостоверными и резко отреагировал на публикации об этом, а также поблагодарил за «очередную ложь».



Ранее появилась информация, что телеведущий Иван Ургант официально зарегистрировался в Париже, при этом для оформления он использовал паспорт Израиля. Также стало известно, что он и его жена Наталья Кикнадзе владеют французской компанией NEVA. Ранее в документах фирмы пара указывала постоянную прописку в Санкт-Петербурге.

