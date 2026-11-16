Отец Урганта опроверг слухи о прописке сына в Париже

Актер Андрей Ургант в разговоре с NEWS.ru опроверг информацию о регистрации сына, телеведущего Ивана Урганта, по месту жительства в Париже.

Песков заявил, что ему неизвестно о просьбах вернуть Урганта на телеэкраны

Собеседник посчитал такие сведения недостоверными и резко отреагировал на публикации об этом, а также поблагодарил за «очередную ложь».

Ранее появилась информация, что телеведущий Иван Ургант официально зарегистрировался в Париже, при этом для оформления он использовал паспорт Израиля. Также стало известно, что он и его жена Наталья Кикнадзе владеют французской компанией NEVA. Ранее в документах фирмы пара указывала постоянную прописку в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:ФранцияИван Ургант

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