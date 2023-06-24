Минобороны призвало бойцов «Вагнера» не участвовать в вооруженном мятеже

Министерство подчеркнуло, что штурмовиков обманом втянули в «преступную авантюру» основателя ЧВК Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

«Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны ... уже оказана», — заявили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, ведомство гарантирует безопасность бойцам, которые выйдут с ним на связь.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части «Вагнера». Ведомство опровергло эти заявления, назвав их информационной провокацией. Возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

