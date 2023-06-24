Выпускной бал в Кремле отменили
Всероссийский школьный выпускной бал, запланированный на 24 июня в Московском Кремле, отменили в на фоне введения контртеррористической операции в Москве и отмены ы столице всех массовых мероприятий. Об этом говорится на сайте Государственного Кремлевского дворца (ГКД).
Дирекция ГКД извинилась перед выпускниками, родителями и педагогами.
«Нам очень жаль, что столь светлый, долгожданный праздник, который знаменует переход во взрослую жизнь нескольких тысяч вчерашних школьников со всей России, омрачен непредвиденными событиями», – написали организаторы.
Все школы, выпускники которых должны были участвовать в мероприятии, получат разъяснения по организационным вопросам. В дирекции сообщили, что вернут стоимость всех билетов, передает ТАСС.
Ранее выпускные вечера в Москве и Подмосковье перенесли на неделю из-за проведения в субъектах России контртеррористической операции (КТО) на фоне действий частной военной компании «Вагнер», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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