Выпускной бал в Кремле отменили

Дирекция ГКД извинилась перед выпускниками, родителями и педагогами.

«Нам очень жаль, что столь светлый, долгожданный праздник, который знаменует переход во взрослую жизнь нескольких тысяч вчерашних школьников со всей России, омрачен непредвиденными событиями», – написали организаторы.

Все школы, выпускники которых должны были участвовать в мероприятии, получат разъяснения по организационным вопросам. В дирекции сообщили, что вернут стоимость всех билетов, передает ТАСС.

Ранее выпускные вечера в Москве и Подмосковье перенесли на неделю из-за проведения в субъектах России контртеррористической операции (КТО) на фоне действий частной военной компании «Вагнер», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





